Брюссель, 14 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Санкции в отношении России будут усилены в ближайшие месяцы. Об этом 14 февраля заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, прибыв на заседание Совета Евросоюза по экономике и финансам в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Он сообщил, что принятые Евросоюзом санкции в отношении России являются эффективными и экономика России сталкивается с серьезными трудностями.

«Санкции должны быть усилены, и они будут усилены в ближайшие месяцы, потому что мы хотим, чтобы они дали результаты», — заявил он.

Он также ответил на замечание журналистов о том, что, согласно прогнозам МВФ, ожидается рост российской экономки вместо спада.

По словам Брюно Ле Мэра, доходы от продажи нефтепродуктов в России «уменьшились на 46%», а ограничения будут эффективны в долгосрочной перспективе и недопустимо недооценивать их влияние на экономику России.