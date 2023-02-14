Москва, 14 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Госдума приняла обращение палат Федерального собрания РФ к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

В документе российские парламентарии выражают чрезвычайную обеспокоенность в связи с расширением военно-биологической деятельности Соединенных Штатов Америки в других государствах. Они обращают внимание на то, что информация, изложенная в отчете о деятельности Агентства по уменьшению угрозы министерства обороны США (DTRA) на Украине, который был опубликован по запросу американской общественной организации «Судебный дозор» (Judicial Watch), дополняет и уточняет сведения, полученные созданной Федеральным собранием РФ в марте 2022 года парламентской комиссией по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

Отмечается, что анализ отчета агентства подтверждает предварительные выводы расследования комиссии о том, что программа, заявленная США как «медико-биологическая», реализуется и финансируется Пентагоном, а также носит секретный и военно-прикладной характер.

В своем обращении Федеральное собрание РФ призывает парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с министерством обороны США. Российские парламентарии считают, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых минобороны США под вывеской «медико-биологическая деятельность» проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

Также они обращаются к парламентам всех стран мира с призывом запросить у национальных правительств данные о наличии и характере деятельности агентства, наносящей ущерб их национальному суверенитету.