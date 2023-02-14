Берлин, 14 февраля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Крупные успехи на поле боя, на что рассчитывают в Киеве, в краткосрочной перспективе маловероятны, заявил 14 февраля глава минобороны Германии Борис Писториус.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«Я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Писториус также добавил, что без помощи НАТО боеприпасы у ВСУ быстро закончатся, поэтому «важно ускориться» и правильно расставить акценты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Германии Борис Писториус анонсировал поставку Киеву 14 танков Leopard 2. Танки должны направить до конца марта. В целом Германия планирует поставить на Украину 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2.

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