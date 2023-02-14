Вашингтон, 14 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Американский телеканал News Nation показал сюжет про украинскую академию, где подростков в возрасте от 15 до 17 лет готовят к участию в боевых действиях. Репортаж подготовил журналист и брат бывшего губернатора Нью-Йорка Крис Куомо.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная форма

В рамках репортажа американец пообщался с подростками. На опубликованных кадрах показано, как дети, одетые в камуфляж, стреляют по виртуальным мишеням, а также тренируются в спортзале.

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