Киев, 14 февраля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Заместители министра обороны Украины Иван Руснак и Олег Гайдук, уволенные на фоне коррупционного скандала, станут советниками главы ведомства. Об этом 14 февраля пишет издание «Страна».

Boris Roessler/dpa/Global Look Press Алексей Резников

«Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Они остаются в команде министерства и будут вовлечены в работу в качестве советников министра», — сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Руснак и Гайдук сосредоточатся на «приоритетных проектах».