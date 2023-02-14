Тула, 14 февраля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. На автотрассе в Тульской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По предварительным данным, ДТП произошло на 15-м км автотрассы Р-132 «Кимовск — Новольвовск»: автомашина «Лада Ларгус» на полосе встречного движения столкнулась с пассажирским транспортным средством.

По информации СМИ, в результате происшествия погибли два человека, еще семеро получили различные травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.