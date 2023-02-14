Симферополь, 14 февраля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Объявление американским Метрополитен-музеем русских художников украинцами является полным абсурдом. Об этом 14 февраля заявила директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского Татьяна Гайдук.

Сергей Мальгавко/РИА Новости Памятник И. К. Айвазовскому возле Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского

Она отметила, что Айвазовский был армянином, носителем армянской и русской культуры. В его доме, в быту царили армянские традиции.

«Но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всём мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство», — приводит слова Гайдук РИА Новости.

Она подчеркнула, что Айвазовский был патриотичен и на своих картинах воспел выдающиеся победы русского парусного флота.

Напомним, ранее Метрополитен-музей объявил русских художников Илью Репина, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи украинцами.