Киев, 14 февраля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Украина не испытывает дефицита мощности в энергосистеме страны, сообщает 14 февраля национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

По данным энергетиков, в настоящее время сетевые отключения действуют в Одессе, но они не являются значительными.

В Киевской области в настоящее время не применяют лимиты потребления электроэнергии. При росте потребления вновь могут применяться отключения, заявили в «Укрэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания анонсировала в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях третий день подряд без отключений электроэнергии.

При этом в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику из-за повреждения сетей национальной энергокомпании.

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