Анкара, 14 февраля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Более 8 тыс. человек живыми извлечены из-под завалов зданий, разрушенных землетрясением в Турции, большую часть пострадавших уже выписали из больниц. Об этом заявил 14 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт агентство Anadolu.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция.

Он выразил благодарность всем государствам, которые оказали поддержку Турции, пострадавшей от двух землетрясений магнитудами 7,7 и 7,6, которые произошли 6 февраля. Турция никогда не забудет «дружбу, которую вы продемонстрировали в этот тёмный день», сказал президент.

«Поисково-спасательные отряды вызволили из-под завалов более 8 тыс. человек», — отметил Эрдоган.

Пострадали в результате землетрясений свыше 81 тыс. человек, большинство из них уже покинули больницы, добавил он. По его словам, энергия толчков соответствовала «взрыву 500 атомных бомб», последствия землетрясений ощущались в десяти провинциях и затронули 13,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели находили живых людей под завалами в Турции даже на девятый день после землетрясений. Так, двух человек извлекли из-под обломков в Кахраманмараше.