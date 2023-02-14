Эрдоган назвал число людей, спасённых из-под завалов в Турции
Анкара, 14 февраля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Более 8 тыс. человек живыми извлечены из-под завалов зданий, разрушенных землетрясением в Турции, большую часть пострадавших уже выписали из больниц. Об этом заявил 14 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт агентство Anadolu.
Он выразил благодарность всем государствам, которые оказали поддержку Турции, пострадавшей от двух землетрясений магнитудами 7,7 и 7,6, которые произошли 6 февраля. Турция никогда не забудет «дружбу, которую вы продемонстрировали в этот тёмный день», сказал президент.
«Поисково-спасательные отряды вызволили из-под завалов более 8 тыс. человек», — отметил Эрдоган.
Пострадали в результате землетрясений свыше 81 тыс. человек, большинство из них уже покинули больницы, добавил он. По его словам, энергия толчков соответствовала «взрыву 500 атомных бомб», последствия землетрясений ощущались в десяти провинциях и затронули 13,5 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, спасатели находили живых людей под завалами в Турции даже на девятый день после землетрясений. Так, двух человек извлекли из-под обломков в Кахраманмараше.