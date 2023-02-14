Грозный, 14 февраля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Стихи про западные СМИ и «ядерную бяку» опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров 14 февраля в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Чтоб не отстать от будней мира, смотрю в ютуб. Куда ни глянь — мелькают новости: «Кадыров купил недорого Тайвань», — так начинается стихотворение.

В стихах также обыгрываются воображаемые новости, заметки западных СМИ, в которых Кадырову приписываются различные действия по переустройству мира.

В частности, Кадырову приписывают деление спорных границ с Китаем и «сливание» бывшему президенту США Дональду Трампу сортов черемши.

«Кадыров ядерную бяку

Содержит в страшном слове «дон».

Клянусь бровями Подоляка!

Чтоб на зарплату жил Гордон!»

Также в стихотворении упоминаются «польские геи» и «бобры из НАТО», санкции ЕС, украинские политики и журналисты. А конце глава Чечни заявляет о желании отправиться «к благим местам, в святую Мекку».