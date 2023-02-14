Москва, 14 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Привлечение украинскими властями иностранных наемников не способно изменить ситуацию на поле боя и исход специальной военной операции, заявил журналистам 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Присутствие наемников лишь затянет события, следствием чего станут новые страдания жителей, отметил он.

Российские военные на передовой нередко слышат иностранную речь, из этого на Западе уже перестали делать тайну, добавил Песков.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих солдат на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответном комментарии выразила сомнения в адекватности Борреля: западные военные в лице инструкторов и наемников присутствуют на Украине уже очень давно, напомнила она.