Москва, , 13:04 — REGNUM В ситуации со сбитыми аэростатами в небе над США должны разбираться сами американцы, заявил 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять», — сказал представитель Кремля, добавив, что американцы должны «сами с этой историей разбираться».

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 12 февраля ВВС Канады и США сбили четыре летательных аппарата в небе над своими территориями. Удалось установить причину появления только одного из них — аэростата из Китая.

Ранее летчик-истребитель Райан Грейвс рассказал, что неопознанные объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над военными объектами и полигонами США.