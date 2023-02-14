Песков прокомментировал ситуацию со сбитыми объектами в небе над США
Москва, 14 февраля 2023, 13:04 — REGNUM В ситуации со сбитыми аэростатами в небе над США должны разбираться сами американцы, заявил 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 12 февраля ВВС Канады и США сбили четыре летательных аппарата в небе над своими территориями. Удалось установить причину появления только одного из них — аэростата из Китая.
Ранее летчик-истребитель Райан Грейвс рассказал, что неопознанные объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над военными объектами и полигонами США.