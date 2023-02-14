Москва, 14 февраля 2023, 13:05 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Сербии Александру Вучичу отметил, что развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью отвечает интересам двух братских народов. Об этом сообщает администрация президента Сербии.

Сербия
Сербия
Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что поздравительная телеграмма ко Дню государственности Сербии (15 февраля) президенту страны была передана послом России Александром Боцан-Харченко.

В ней отмечается, что Сербия является значимым и надежным партнёром России, руководство страны высоко ценит сбалансированный внешнеполитический курс, который Сербия проводит в сложных международных обстоятельствах.

«Поддерживаем ваши усилия по защите территориальной целостности страны и решению косовского вопроса. Уверен, что дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью отвечает интересам наших братских народов», — приводит текст телеграммы администрация сербского лидера.