Москва, 14 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Сербии Александру Вучичу отметил, что развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью отвечает интересам двух братских народов. Об этом сообщает администрация президента Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Отмечается, что поздравительная телеграмма ко Дню государственности Сербии (15 февраля) президенту страны была передана послом России Александром Боцан-Харченко.

В ней отмечается, что Сербия является значимым и надежным партнёром России, руководство страны высоко ценит сбалансированный внешнеполитический курс, который Сербия проводит в сложных международных обстоятельствах.

«Поддерживаем ваши усилия по защите территориальной целостности страны и решению косовского вопроса. Уверен, что дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью отвечает интересам наших братских народов», — приводит текст телеграммы администрация сербского лидера.