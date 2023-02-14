Генпрокуратуру просят проверить работу турецких строителей в РФ после землетрясения в Турции

Москва, , 13:05 — REGNUM Генеральную прокуратуру России призвали проверить турецких строителей, ведущих работу на территории страны, после землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы родственников погибших при обрушении крыши спортивно-развлекательного комплекса «Трансвааль-парк» в 2004 году.

Рухнувший аквапарк «Трансвааль-парк» © Валерий Блинов/РИА Новости

«В своем заявлении я прошу принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции», — рассказал россиянин.

Трунов также призвал возбудить уголовные дела и наложить арест на имущество и активы турецких компаний с целью возмещения вреда, причиненного гражданам России.

Адвокат подчеркнул, что в настоящее время в стране работают 13 компаний из Турции, которые занимались строительством объектов в пострадавших от землетрясения районах.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что организация не видит предпосылок к изменению качества сервиса на курортах Турции, не затронутых землетрясением.