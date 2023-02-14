Представитель Кремля Дмитрий Песков дал оценку действиям НАТО на Украине. Главное

Москва, , 13:03 — REGNUM НАТО является враждебной организацией, которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить вовлеченность в конфликт вокруг Украины, отметил 14 февраля в разговоре с представителями СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он прокомментировал несколько других актуальных тем и анонсировал встречу российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

Говоря о специальной военной операции на Украине, Дмитрий Песков отметил, что участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Киева не способно изменить ход спецоперации, это лишь всё затянет.

Давая оценку работе российских спасателей в Турции и Сирии после разрушительного землетрясения, представитель Кремля подчеркнул: «МЧС РФ демонстрирует филигранную работу, мы все гордимся спасателями». По словам Дмитрия Пескова, сотрудники МЧС работали, как всегда, профессионально, героически и результативно.

Журналистов также интересовало мнение Кремля относительно истерии с шарами в небе, возникшей в США. Пресс-секретарь президента ответил лаконично: «Пусть американцы сами разбираются в этом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться 17 февраля.

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