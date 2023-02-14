Анкара, , 13:00 — REGNUM Администраторы турецкого отеля, в котором произошла массовая драка футболистов из России и с Украины, понесли наказание, сообщил 14 февраля источник ИА REGNUM.

Турецкий отель Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Турецкие СМИ получили просьбу Союза турецких отелей не раздувать эту историю, чтобы не подрывать репутацию. Утверждается, что администраторы отеля, допустившие совместное проживание россиян с украинцами, наказаны», — сказал источник, не уточнив характер понесённого наказания.

Инцидент произошёл вечером 13 февраля после того, как несколько представителей украинского клуба «Минай» начали требовать у начальника ярославского «Шинника» спеть гимн Украины, а после в лифте получил побои игрок российской команды, оказавшийся в окружении украинцев.