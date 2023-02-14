Анкара, 14 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Администраторы турецкого отеля, в котором произошла массовая драка футболистов из России и с Украины, понесли наказание, сообщил 14 февраля источник ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий отель

«Турецкие СМИ получили просьбу Союза турецких отелей не раздувать эту историю, чтобы не подрывать репутацию. Утверждается, что администраторы отеля, допустившие совместное проживание россиян с украинцами, наказаны», — сказал источник, не уточнив характер понесённого наказания.

Инцидент произошёл вечером 13 февраля после того, как несколько представителей украинского клуба «Минай» начали требовать у начальника ярославского «Шинника» спеть гимн Украины, а после в лифте получил побои игрок российской команды, оказавшийся в окружении украинцев.