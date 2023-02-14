В Кремле заявили, что НАТО подтверждает свою враждебность России каждый день

Москва, , 12:55 — REGNUM НАТО — враждебная России организация, заявил журналистам 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армия НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

В Североатлантическом альянсе своими действиями подтверждают это каждый день, добавил Песков.

В настоящий момент НАТО изо всех сил старается четко обозначить свою вовлеченность в конфликт на Украине, отметил пресс-секретарь президента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что коллективный Запад переходит от гибридной войны с Россией к открытой конфронтации.

Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь ранее отмечал, что характер давно объявленной Западом России войны изменился, а война из гибридной превратилась в «почти настоящую».