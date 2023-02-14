Брюссель, 14 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Европейский фонд мира можно задействовать для совместных закупок боеприпасов странами ЕС, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 14 февраля в Брюсселе.

Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press Жозеп Боррель

Он отметил, что через Европейский фонд мира государствам, входящим в ЕС, выделяются средства для закупок. Летальное вооружение нельзя закупать на средства европейского бюджета, однако фонд — это не бюджет ЕС.

«Сейчас каждая страна работает отдельно, я не вижу противоречий в связи с этим фондом, который является межправительственным фондом, это не бюджет ЕС», — сказал Боррель перед началом заседания американской контактной группы по Украине, которое проходит в рамках очередной встречи глав минобороны стран НАТО.

Боррель добавил, что намерен изложить своё предложение по закупкам на Совете глав МИД стран Евросоюза, намеченном на 20 февраля.

К настоящему моменту ЕС выделил €3,6 млрд на оплату военных поставок Украине по линии Европейского фонда мира. Кроме того, страны ЕС осуществляют прямые поставки на двусторонней основе.