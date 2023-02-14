Вашингтон, 14 февраля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Терпение и политическая сдержанность президента России Владимира Путина являются единственным сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. Об этом заявил обозреватель Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Он отметил, что терпение и политическая сдержанность Путина полностью противоречат распространяемой информации о якобы безрассудстве и безумии главы Российского государства, также имеются веские доказательства того, что конфликт на территории Украины последовательно провоцировали США.

Американский обозреватель подчеркнул, что российский лидер не угрожает американскому президенту, одновременно с этим сенатор Линдси Грэм публично просил Джо Байдена отправить спецгруппу для организации убийства Путина.

«Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая — деструктивна? Ответ прост и очевиден», — отметил Наполитано.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, «некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы Российского государства».