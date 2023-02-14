Москва, 14 февраля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться 17 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 февраля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, могут ли Путин и Лукашенко встретиться в ближайшую пятницу.

«Может [состояться встреча]», — сказал Песков и пообещал, что в Кремле позднее раскроют подробности встречи президентов.

Пресс-служба президента Белоруссии в начале февраля сообщила о телефонном разговоре Путина и Лукашенко, в ходе которого они договорились в ближайшее время назначить дату встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться и действовать вместе в условиях украинского кризиса, не рассчитывая «тихонько отсидеться».