Москва, 14 февраля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером 14 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вечером мы не исключаем международного телефонного разговора», — сказал представитель Кремля, добавив, что в случае проведения переговоров об этом будет сообщено.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести для тружеников тыла награды имени Кузьмы Минина предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.