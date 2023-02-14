Песков: российские спасатели героически и результативно помогали Турции и Сирии после землетрясений

Москва, , 12:50 — REGNUM Российские спасатели профессионально, героически и результативно работали после землетрясений в Турции и Сирии. Об этом 14 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция Дмитрий Сухов © ИА REGNUM

«Наши спасатели, как всегда, работали профессионально, героически и результативно. Они высоко держат флаг нашего МЧС», — сказал Песков.

Он отметил, что МЧС давно демонстрирует филигранную, самоотверженную, героическую работу, и российские спасатели высоко несут этот флаг.

Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в Турции и Сирии.

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