Москва, 14 февраля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Российские военные в рамках спецоперации на Украине решат все поставленные президентом Владимиром Путиным задачи, заявил 14 февраля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Илья Питалев/РИА Новости Сергей Кириенко

Выступая на марафоне «Муниципальный диалог», он отметил, что все задачи будут решены на поле боя. При этом в рамках экономического беспрецедентного давления стране надо не просто выстоять и переждать, необходимо использовать это время для масштабного развития, добавил Кириенко.

По его словам, России необходимо защитить свои экономические интересы и воспользоваться уходом иностранных фирм для развития российских компаний.

Для военно-промышленного комплекса это уникальный потенциал по развитию предприятий для высокотехнологических прорывов в отечественной науке, сказал спикер.

«Мы должны использовать это время для развития, не останавливаясь ни на секунду», — нацелил первый замруководителя администрации президента России.