Кириенко: Россия решит поставленные президентом задачи на поле боя
Кириенко: российская армия в рамках СВО решит все поставленные президентом задачи
Москва, 14 февраля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Российские военные в рамках спецоперации на Украине решат все поставленные президентом Владимиром Путиным задачи, заявил 14 февраля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Выступая на марафоне «Муниципальный диалог», он отметил, что все задачи будут решены на поле боя. При этом в рамках экономического беспрецедентного давления стране надо не просто выстоять и переждать, необходимо использовать это время для масштабного развития, добавил Кириенко.
По его словам, России необходимо защитить свои экономические интересы и воспользоваться уходом иностранных фирм для развития российских компаний.
Для военно-промышленного комплекса это уникальный потенциал по развитию предприятий для высокотехнологических прорывов в отечественной науке, сказал спикер.
«Мы должны использовать это время для развития, не останавливаясь ни на секунду», — нацелил первый замруководителя администрации президента России.