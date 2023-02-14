Санкт-Петербург, 14 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. 33-летняя жительница Ленинградской области задержана за развращение племянника. Об этом 14 февраля сообщает «Фонтанка».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По информации издания, в 2010 и 2018 годах женщина в своей квартире показала мальчику видео интимного содержания. Ребёнку на тот момент было 5 и 13 лет соответственно.

Возбуждено дело. В настоящее время фигурантка находится в изоляторе временного содержания.