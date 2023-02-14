Москва, 14 февраля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Российские парламентарии и чиновники должны регулярно отчитываться о том, что они сделали для поддержки специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

В ходе пленарного заседания руководитель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал парламентские и непарламентские оппозиционные партии «приглушить свою оппозиционность и встать плечом к плечу в поддержку президента, в поддержку страны и в поддержку великой победы».

«А сегодня есть мобилизация каждого из депутатов, каждого из чиновников за, допустим, поддержкой и помощью конкретному бойцу, конкретной семье? Её нет! Давайте проведём вот такую проверку и пусть декларации не об имуществе заполнят вот эти депутаты и чиновники, пусть заполнят декларацию, и лучше не раз в год, а каждый квартал, что ты лично с фамилией своей сделал для поддержки и приближения нашей победы!» — сказал Нилов на пленарном заседании.

«Уважаемые коллеги, совершенно правильно говорили о повышении эффективности Леонид Эдуардович и Олег Анатольевич. Надо спрашивать каждому с себя, и в зависимости от того, где он работает, эта эффективность должна быть максимальной», — ответил на выступления Слуцкого и Нилова спикер Госдумы Вячеслав Володин.