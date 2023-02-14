Брюссель, 14 февраля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ответил на вопрос о его ожиданиях поставок западными странами истребителей Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Посмотрим», — сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, сегодня «все участники заявят о своих предложениях по продолжению военной поддержки Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, США выделили Украине военную помощь и понуждают к активным боевым действиям с Россией для того, чтобы забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем Киев сядет за стол переговоров.

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