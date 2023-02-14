Министр обороны США Остин: в коалицию по поставкам Киеву танков Leopard вошли восемь стран

Брюссель, , 12:40 — REGNUM В коалицию по поставкам Киеву немецких танков Leopard вошли восемь стран. Об этом 14 февраля заявил министр обороны США Ллойд Остин перед началом заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

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По его словам, в коалицию вошли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

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Как сообщало ИА REGNUM, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что агрессивные заявления стран Запада стали для России неожиданным подарком.