Брюссель, 14 февраля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В коалицию по поставкам Киеву немецких танков Leopard вошли восемь стран. Об этом 14 февраля заявил министр обороны США Ллойд Остин перед началом заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

ИА REGNUM Пентагон

По его словам, в коалицию вошли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

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Как сообщало ИА REGNUM, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что агрессивные заявления стран Запада стали для России неожиданным подарком.