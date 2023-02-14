Глава Пентагона назвал страны, которые планируют передать Киеву танки
Министр обороны США Остин: в коалицию по поставкам Киеву танков Leopard вошли восемь стран
Брюссель, 14 февраля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В коалицию по поставкам Киеву немецких танков Leopard вошли восемь стран. Об этом 14 февраля заявил министр обороны США Ллойд Остин перед началом заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.
ИА REGNUM
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По его словам, в коалицию вошли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
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Как сообщало ИА REGNUM, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что агрессивные заявления стран Запада стали для России неожиданным подарком.