Москва, , 12:40 — REGNUM Численность коалиционных сил на восточном фланге блока НАТО увеличилась в 2,5 раза и составила 33 тысячи человек. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров, сообщает РИА Новости.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, обстановка в зоне ответственности ОДКБ характеризуется как напряженная и сложная, при этом основным источником вызова и угроз военной безопасности является деструктивная работа руководства некоторых западных стран по расшатыванию обстановки вокруг организации и внутри отдельных ее государств-членов.

Начальник штаба отметил рост контингента НАТО в Восточной Европе. По его данным, с февраля 2022 года численность коалиционных сил на этой части континента увеличилась в 2,5 раза с 13 тысяч до 33 тысяч человек, при этом 15 тысяч человек из них являются военнослужащими США.

Он уточнил, что учения Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство» пройдут в Киргизии, руководство Армении ранее отказалось проводить маневры на территории страны.

Сидоров отметил, что организация также намерена провести совместные и специальные учения в Белоруссии.