Суд взыскал с режиссёра Досталя €300 тыс. в пользу Никиты Михалкова

Москва, , 12:24 — REGNUM Тверской суд Москвы взыскал в пользу режиссёра Никиты Михалкова €300 тыс. (почти 24 млн руб.) у другого режиссёра Владимира Досталя и его жены Мариам. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Никита Михалков Иван Шилов © ИА REGNUM

По одному займу удовлетворён иск на €100 тыс. с процентами, по второму — на €200 тыс. с процентами. Дела были объединены.

Напомним, в 2019 году Михалков заключил с Досталем и его супругой договор займа, но возврат денежных средств не состоялся. В 2022 году Михалков подал иск на сумму более 24 млн руб.