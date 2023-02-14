Москва, 14 февраля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы взыскал в пользу режиссёра Никиты Михалкова €300 тыс. (почти 24 млн руб.) у другого режиссёра Владимира Досталя и его жены Мариам. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Никита Михалков

По одному займу удовлетворён иск на €100 тыс. с процентами, по второму — на €200 тыс. с процентами. Дела были объединены.

Напомним, в 2019 году Михалков заключил с Досталем и его супругой договор займа, но возврат денежных средств не состоялся. В 2022 году Михалков подал иск на сумму более 24 млн руб.