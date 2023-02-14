Москва, 14 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исключают участия стран ШОС в совместных учениях, сообщил начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

«Мы не исключаем участия стран — членов ОДКБ в учениях, проводимых ШОС, но участие должно быть согласовано с каждой страной», — сказал он РИА Новости.

Генерал-полковник выразил уверенность, что страны — члены ОДКБ будут участвовать в этих учениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сидоров заявил, что западные страны расшатывают обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности. Сидоров также отметил рост контингента Североатлантического альянса в Восточной Европе.

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