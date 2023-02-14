Киев, 14 февраля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Группа депутатов Верховной рады Украины, в том числе от правящей партии «Слуга народа», внесла 14 февраля в парламент законопроект об отказе от празднования 8 Марта, Первомая и Дня Победы 9 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

«День украинской женщины» предлагается отмечать 25 февраля (в день рождения Леси Украинки), День Победы заменить на «европейский» День памяти и примирения 8 мая (что уже реализуется на практике в последние годы), Первомай — просто отменить.

Праздновать 9 мая «нечего», полагают авторы законопроекта, в этот день, по их мнению, надлежит скорбеть «вместе с Европой».

В качестве повода для отмены Первомая названы «экономические причины» (необходимость сократить число нерабочих дней), а также «коммунистическую рудиментарность» этой даты.