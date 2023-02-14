Разведчик из США Риттер рассказал о неожиданном подарке России от Запада

Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Агрессивные заявления стран Запада стали для России неожиданным подарком, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла», — сказал Риттер.

По его словам, США и их союзники после распада СССР видели в России поверженного противника, хоть и демонстрировали расположенность к Москве. Россию убеждали, что всё будет хорошо, если «довериться капитализму».

«Нам нравилось чувствовать себя хозяевами, когда мы приезжали в Россию и смотрели на русских, как на поверженного противника», — отметил Риттер.

Агрессивные действия США и давление на Москву подтвердили правильность выбранного Россией курса. Все поняли, что надежды на нормальный диалог с Западом у России нет, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риттер заявил, что президент России Владимир Путин умело отражает атаки со стороны всего Запада и выдерживает нагрузки, с которыми не справился бы ни один из западных политиков.