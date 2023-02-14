Министр обороны Украины прибыл в Рамштайн
Берлин, 14 февраля 2023, 12:26 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников в формате «Рамштайн» встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщают 14 февраля украинские СМИ.
Перед предстоящей встречей Остин и Резников обсудили по телефону переговоры контактной группы.
Ранее в Киеве заявили, что Пентагон, несмотря на скандалы с закупками для нужд ВСУ, продолжает доверять главе минобороны Украины.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, обозреватель The American Thinker Эл Биненфелд заявил, что власти США излишне сконцентрированы на решении проблем Украины и это приводит к негативным последствиям для страны.