Глава минобороны Украины приехал на американскую базу в Германии и встретился с главой Пентагона

Берлин, , 12:26 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников в формате «Рамштайн» встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщают 14 февраля украинские СМИ.

Министр обороны Украины Алексей Резников © Kay Nietfeld/ dpa/picture-alliance/TASS

Перед предстоящей встречей Остин и Резников обсудили по телефону переговоры контактной группы.

Ранее в Киеве заявили, что Пентагон, несмотря на скандалы с закупками для нужд ВСУ, продолжает доверять главе минобороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, обозреватель The American Thinker Эл Биненфелд заявил, что власти США излишне сконцентрированы на решении проблем Украины и это приводит к негативным последствиям для страны.