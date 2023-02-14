Берлин, 14 февраля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников в формате «Рамштайн» встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщают 14 февраля украинские СМИ.

Kay Nietfeld/ dpa/picture-alliance/TASS Министр обороны Украины Алексей Резников

Перед предстоящей встречей Остин и Резников обсудили по телефону переговоры контактной группы.

Ранее в Киеве заявили, что Пентагон, несмотря на скандалы с закупками для нужд ВСУ, продолжает доверять главе минобороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, обозреватель The American Thinker Эл Биненфелд заявил, что власти США излишне сконцентрированы на решении проблем Украины и это приводит к негативным последствиям для страны.