Пекин, 14 февраля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Мировая общественность все чаще склоняется к мысли о достижении Россией стратегических целей на Украине. Очередное подтверждение тому — заявление политолога-американиста Академии общественных наук Китая Люя Сяна, который в газете Global Times прямо отмечает: «Стратегические цели России в целом достигнуты», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Поясняя свои слова, китайский политолог отметил, что Россия сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра, что позволяет ей наносить атаки в западном направлении. В то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) «абсолютно неспособны самостоятельно вести оборону», подчеркнул Люй Сян. По его мнению, киевский режим на 100% зависит от помощи США и НАТО.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась в феврале 2022 года и продолжается уже 356 дней. Стратегическую цель обозначил российский президент Владимир Путин. По его словам, главная задача России на Украине состоит в том, чтобы помочь людям Донбасса.

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Еще в ноябре 2022 года сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян предрек: экономический кризис в европейских странах приведет к тому, что члены НАТО под давлением общества значительно сократят военную помощь Киеву.

Коллективный Запад поступил опрометчиво, начав войну с Россией, заявил на днях в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, таким решением западные страны предоставили Москве прекрасную возможность устранить существовавшую с 1990-х годов неопределённость в сфере международной безопасности. Тем самым совершили большую ошибку.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия достигла стратегических целей на Украине, Люй Сян заявил на страницах ежедневной китайской таблоидной газеты Global Times. По его словам, в случае разрастания конфликта первыми, кто пострадает, будут Польша и Румыния. А негативный эффект для всего мирового сообщества «будет в 100 раз более серьезным», чем спецоперация России.