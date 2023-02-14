Москва, 14 февраля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Высота сугробов в Москве достигла максимальной высоты с начала зимы. Об этом 14 февраля сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка обходит сугроб

По данным синоптиков, минувшей ночью снегопады принесли 1–5 мм осадков.

«В Москве в осадкомеры метеорологов попало 3–4 миллиметра небесной влаги. Это привело к прибавке снежного покрова на 3–5 сантиметров», — рассказали в центре погоды.

Уточняется, что высота сугробов на главной метеостанции достигла 35 см, а в Черустях Московской области — 51 см.

«Сегодня локальные снегопады будут стараться повысить снежный покров, а оттепель сработает на его понижение», — указали синоптики, добавив, что снегопады стоит ожидать в конце нынешней и начале следующей недели.