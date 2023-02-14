Глава комитета Госдумы Слуцкий предложил учредить награду для тружеников тыла

Москва, , 12:01 — REGNUM Ввести награды для тружеников тыла имени Кузьмы Минина предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы предлагаем ввести государственную награду для тружеников тыла, для швейбатов, для тех, кто трудится в тылу, обеспечивая тех, кто на передовой, поддерживая тем самым обороноспособность вооруженных сил, каждого из тех, кто отдает свои жизни за мир и будущее каждой российской семьи, каждого из нас», — сказал Слуцкий.

Он предложил назвать награду — орден или медаль — имени Кузьмы Минина, который стал символом поддержки ополчения. Награда может стать аналогом медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», полагает Слуцкий.