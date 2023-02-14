Москва, 14 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Ввести награды для тружеников тыла имени Кузьмы Минина предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Мы предлагаем ввести государственную награду для тружеников тыла, для швейбатов, для тех, кто трудится в тылу, обеспечивая тех, кто на передовой, поддерживая тем самым обороноспособность вооруженных сил, каждого из тех, кто отдает свои жизни за мир и будущее каждой российской семьи, каждого из нас», — сказал Слуцкий.

Он предложил назвать награду — орден или медаль — имени Кузьмы Минина, который стал символом поддержки ополчения. Награда может стать аналогом медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», полагает Слуцкий.