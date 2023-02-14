Брюссель, , 12:00 — REGNUM План одновременного участия в нескольких конфликтах, в том числе за пределами своей «зоны ответственности», разрабатывают в НАТО, сообщает 14 февраля Bloomberg со ссылкой на источники.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По сведениям агентства, прорабатываются возможные планы действий на случай параллельного участия стран альянса в «высокоинтенсивном» конфликте, что обусловлено взаимными обязательствами, и столкновений «за пределами зоны ответственности» НАТО.

Эти планы войдут в секретное руководство, которое министры обороны стран альянса подпишут в ходе плановой встречи в Брюсселе 14–15 февраля.

Документ будет включать и требования к военным инвестициям. Так, участникам альянса предложат перенаправить средства в пользу бронетанковых войск, противовоздушной и противоракетной обороны. Эти секторы считаются более важными с точки зрения коллективной обороны.

На встрече будет обсуждаться и наращивание инвестиций в цифровую модернизацию стран. После того как все положения будут согласованы, командование альянса разработает более подробные требования для каждого из союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля заявил, что альянс продолжит помогать Киеву поставками сложной техники и вооружений.