Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют в Москве

Москва, , 11:57 — REGNUM Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее замруководителя фракции Ярослав Нилов заявлял, что именем Жириновского может быть назван самолет.

«В этот день будет открыт памятник ему на Новодевичьем кладбище. По всей стране пройдут траурные мероприятия», — сказал Слуцкий.

Лидер ЛДПР Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.