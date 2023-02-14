Москва, 14 февраля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Ранее замруководителя фракции Ярослав Нилов заявлял, что именем Жириновского может быть назван самолет.

«В этот день будет открыт памятник ему на Новодевичьем кладбище. По всей стране пройдут траурные мероприятия», — сказал Слуцкий.

Лидер ЛДПР Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.