Вашингтон, 14 февраля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Страны НАТО могут договориться о введении минимального уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП. Об этом 14 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Страны НАТО, возможно, уже этим летом договорятся тратить не менее 2% своего ВВП на оборону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие страны НАТО, в частности Люксембург, Канада, Италия, не выполняют обязательств по увеличению расходов на оборону. Поэтому вместо значительного повышения этого показателя будет введён минимальный уровень.

Напомним, в 2014 году все страны НАТО приняли обязательство по увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП.