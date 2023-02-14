Москва, , 11:55 — REGNUM В Москве здание Большого театра проверяют после сообщения об угрозе взрыва. Об этом 14 февраля сообщает ТАСС.

Большой театр Дарья Антонова © ИА REGNUM

Агентство ссылается на источник в экстренных службах, который рассказал, что об угрозе взрыва в здании Большого театра поступил сигнал от неизвестного. На место выехали кинологи, они исследуют здание.

Уточняется, что эвакуация работников театра и посетителей во время проверки не проводится.

Большой театр расположен по адресу: Москва, Театральная площадь, дом 1.