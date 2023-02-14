ТАСС: Большой театр проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Москва, 14 февраля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В Москве здание Большого театра проверяют после сообщения об угрозе взрыва. Об этом 14 февраля сообщает ТАСС.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Большой театр
Агентство ссылается на источник в экстренных службах, который рассказал, что об угрозе взрыва в здании Большого театра поступил сигнал от неизвестного. На место выехали кинологи, они исследуют здание.
Уточняется, что эвакуация работников театра и посетителей во время проверки не проводится.
Большой театр расположен по адресу: Москва, Театральная площадь, дом 1.