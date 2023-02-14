Москва, 14 февраля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Состояние здоровья российского фигуриста Романа Костомарова ухудшилось после проведения операции по удалению кистей рук. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Российский фигурист Роман Костомаров

По данным источника, ночью у спортсмена поднялась температура. Причиной такой реакции организма, вероятно, является стресс.

Уточняется, то операция по удалению конечностей прошла успешно.

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Роман Костомаров находится в больнице с 10 января текущего года. Изначально он поступил в медицинское учреждение с пневмонией и гриппом В, однако последующие осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Несколькими днями ранее чемпиону ампутировали стопы. Врачи объясняют необходимость ампутации желанием сохранить фигуристу жизнь.