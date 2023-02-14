В Ярославле нашли мёртвой 22-летнюю девушку
Ярославль, 14 февраля 2023, 11:49 — REGNUM Тело 22-летней девушки нашли во Фрунзенском районе Ярославля на улице Доронина. Об этом 14 февраля сообщает портал 76.ru.
По словам соседей, девушку могли до смерти избить. Они утверждают, что она скончалась на руках прибывших врачей.
В свою очередь, в региональном управлении Следственного комитета РФ отметили, что на теле не было внешних признаков насильственной смерти.
В настоящее время следователи пытаются разобраться, что стало причиной смерти. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.