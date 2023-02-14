В Ярославле нашли тело 22-летней девушки, её могли до смерти избить

Ярославль, , 11:49 — REGNUM Тело 22-летней девушки нашли во Фрунзенском районе Ярославля на улице Доронина. Об этом 14 февраля сообщает портал 76.ru.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам соседей, девушку могли до смерти избить. Они утверждают, что она скончалась на руках прибывших врачей.

В свою очередь, в региональном управлении Следственного комитета РФ отметили, что на теле не было внешних признаков насильственной смерти.

В настоящее время следователи пытаются разобраться, что стало причиной смерти. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.